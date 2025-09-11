Rüstem Elibol’un Davası Devam Ediyor

RÜSTEM ELİBOL VE ŞÜPHELİLER İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Şişli’de eski eşi Bahar Aksu’yu arkadaşlarıyla birlikte sokak ortasında silahla öldüren Rüstem Elibol (37) ve ona yardım eden 3 kişi, üçüncü kez hakim karşısında bulunuyor. Dava, İstanbul Adalet Sarayı’ndaki 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 17.00’de başladı.

AGIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETCEZA

Duruşmada, Rüstem Elibol ve 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu karar, mahkeme heyeti tarafından alındı ve davanın ilerleyen süreçlerinde yapılacak olan yargılamanın seyrini etkilemesi bekleniyor.