Rüştü Kiriş, Yılanı Korkusuzca Aldı

Cesur Yılan Yakalama Anları

Sivas’ta yaşayan Rüştü Kiriş, marketin deposunda karşılaştığı yaklaşık 2 metrelik yılanı korkusuzca eline alarak boynuna doladı. Bu ilginç anları sosyal medya hesabından paylaşan Kiriş, kısa süre içinde birçok beğeni ve yorum aldı. 50 yaşındaki esnaf, bir marketin deposunda 2 metre uzunluğunda bir yılanla karşılaştı. Önce yılanın kafasını sabitlemek için bir fırça kullanan Kiriş, ardından yılanı eline alarak kendi dükkanına götürdü.

Kendi İş Yerinde Yılanla Oyun

Yılanı boynuna dolayarak cep telefonuyla kaydeden Kiriş, görüntüleri sosyal medya platformunda paylaştı. İnsanların büyük ilgisini çeken bu cesur davranış, takdir topladı. Yılanı, doğal yaşam alanına bırakan Kiriş, “Yılanla biraz oyun oynadım” dedi. Tüylerinin diken diken olduğunu belirten Kiriş, “Arkadaşımın dükkanında yılan olduğunu öğrendim. Dükkana gittiğimde yılanı paletin dibinde gördüm, fırça ile kafasına baskı yaparak zarar vermeden yakaladım” diye konuştu.

Pratik ve Düşünceli Davranış

Yılanı eğlenceye dönüştürdüğünü ifade eden Kiriş, “Boynuma astım ve çocuklarıma gösterdim. Daha sonra doğal yaşam alanına bıraktım. Yılanın uzunluğu yaklaşık 2 metreydi, doğaya bıraktığımda boyu daha da uzamış gibi oldu.” şeklinde açıklamada bulundu. Sosyal medyada paylaştığı videoların ardından birçok kişi cesaretinden dolayı teşekkür etti. Kiriş, daha önce yaralı bir yılanı eline almasının kendisinde cesaret oluşturduğunu vurguladı.