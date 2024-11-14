Rüştü Onur Atilla’nın Açıklamaları Dikkat Çekti

İLİŞKİ VE GİZEMLİ GÖRÜNTÜLER

Şarkıcı Nez ile yeni bir ilişkiye başlayan Rüştü Onur Atilla, geçtiğimiz haftalarda bu ilişkisinin sona erdiğini açıklamıştı. Ünlü isim, son olarak Cihangir’de gizemli bir kadınla birlikte görüntülendi. Atilla, önceki gece Cihangir’deki bir mekanda “arkadaşım” dediği bir hanımefendi ile sabaha kadar eğlendi.

ARKADAŞLIK AÇIKLAMASI

Mekan çıkışında flaşların patlaması ile kadının yanından hızla ayrılan Atilla, muhabirlerin “Hanımefendi kız arkadaşınız mı?” sorusuna, “Sadece arkadaşım. Zaten benim gizlim saklım yok açık açık söylerim” yanıtını verdi. Bu sözleriyle samimiyetini bir kez daha gösterdi.

EVLİLİK AÇIKLAMASI

Muhabirlerin “Tekrar evliliğe açık mısınız?” sorusu üzerine Rüştü Onur Atilla, “Hiçbir şeye kapalı değilim, her şeye açığım” yanıtını vererek, gelecekte ilişkiler konusunda olasılıklara açık olduğunu belirtti.

KİLO VERME VE SAĞLIK

Geçirdiği sağlık ameliyatı sonrasında kilo veren Rüştü Onur Atilla, muhabirlerin “Zayıflamış gördük sizi” yorumuna, “Evet, ameliyat sonrası kilo verdim. Spor ve diyet yaparak dikkat ediyorum” şeklinde cevap verdi. Mekanda hanımefendinin fotoğrafını çeken Atilla’nın samimi halleri de dikkatlerden kaçmadı.