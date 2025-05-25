Rüştü Saracoğlu Uğurlandı, Mekanı Cennet Olsun

İSTANBUL’DA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

İstanbul’da geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucunda yaşamını yitiren eski Devlet Bakanı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Rüşdü Saracoğlu (77) için Teşvikiye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze, öğle namazının ardından kılınan namaz ile Zincirlikuyu Mezarlığı’na taşındı. Törende Saracoğlu’nun yakınları ve dostları bir araya geldi.

TÖRENE GİREN İSİMLER

Cenaze törenine kızı Aslı Saracoğlu Uzunoğlu, kardeşi Şerife Saracoğlu, eski BJK Başkanı Hasan Arat ve Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay’ın yanı sıra eski Devlet Bakanı Işın Çelebi, TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Akif Aras ve ekonomi yazarı Mahfi Eğilmez gibi birçok iş insanı ve aile üyeleri katıldı. Taziyeleri eşi Nurdan Saracoğlu ile kızı Aslı Saracoğlu kabul etti. Ayrıca, Merkez Bankası Başkanı Fatih Kahraman ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da cenaze için çelenk gönderdi.

35 yıl boyunca birlikte çalıştığı Ali Yıldırım, “Benim için bir akademi gibiydi. 23 yaşında başladım, 56 yaşındayım. Benim için çok özel biriydi” diyerek duygularını ifade etti. Eski Devlet Bakanı Işın Çelebi ise “Beraber uzun yıllar çalıştık. Rahmetli Rüştü Saracoğlu, Türkiye’nin bence en iyi üç Merkez Bankası Başkanı’ndan biriydi hatta birincisiydi. Çok dört dörtlük bir insandı ve kararlı bir insandı” şeklinde konuştu ve dostluğunun devam ettiğini belirtti.

DUYGUSAL ANLAR

Kızı Aslı Saracoğlu Uzunoğlu, “Babam çok örnek bir insandı. Hayatımda tanıdığım en iyi ve akıllı insandı. Çok iyi bir devlet insanıydı. Çok iyi bir babaydı, çok iyi bir dedeydi. Ailesini, dostlarını, çalışanlarını ve ülkesini çok severdi. Çok gururluydu Türk olduğu için. En büyük sevgisi annemeydi. Tanıdığı herkes babamı sever ve sayardı. Çok özleyeceğiz onu” ifadeleriyle babasının kaybının getirdiği derin üzüntüyü dile getirdi. Rüştü Saracoğlu’nun cenazesi, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.