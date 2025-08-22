Rüsumat No: 4 Anma Etkinliği Yapıldı

RÜSUMAT NO: 4 İÇİN ANMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Ordu’da, Kurtuluş Savaşı sırasında Yunan gemilerini geçmek için batırılan Rüsumat No: 4, halkın dayanışmasıyla tekrar yüzdürüldü ve bu başarı dünya denizcilik tarihine geçiyor. Etkinlik, Altınordu ilçesindeki İlkadım Anıtı’nda gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Kahramanlık Destanı Rüsumat No: 4” anma etkinliğinde 104 yıl önceki hikayeyi paylaştı. Güler, “Birebir ölçülerde yeniden inşa edilen Rüsumat No: 4 Gemisi ve Açık Hava Müzesi’ni açtık. Burada aynı zamanda kültürü yaşıyoruz. Bu, Altın Ordu’nun çok önemli sembollerinden bir tanesi. Dolayısıyla güzel bir eser ortaya çıktı. Ordu’muz bütün güzelliklere layık bir şehir. Tarih bakımından da zengin.” dedi.

KAHRAMANLIĞIN SEMBOLÜ OLDU

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Rüsumat No: 4’ün dünya denizcilik tarihinde battıktan sonra yüzdürülen tek savaş gemisi olduğunu dile getirdi. Tepe, bu durumun Orduluların birleştirici gücü ve kahramanlık destanı olduğunu vurguladı. Tepe, “Ordulu büyüklerimizle ne kadar övünsek, ne kadar gurur duysak hiç şüphesiz az. Ancak milletleri millet yapan, şehirleri şehir yapan geçmişteki şanla, şerefle dolu olan tarihlerine sahip çıkmakla oluyor.” şeklinde konuştu.

RÜSUMAT NO: 4’ÜN TARİHİ ANLATILDI

Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Kamil Yavuz da Rüsumat No: 4’ün tarihi hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Etkinliğin sonunda Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu ve kent orkestrası gösteri sundu, ardından şarkıcı Gaye Aksu bir konser verdi.