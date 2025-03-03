Rüşvetle Sınav Notu Yükseltenlere Operasyon

RÜŞVET OPERASYONU DETAYLARI

Rüşvet ile mesleki eğitim belgesi sınavına girenlerin puanlarını yükselten kişilere karşı Diyarbakır merkezli dört ilde eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheliden 26’sı tutuklandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesi altında, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, mesleki eğitim belgesi (SRC) sınavında, sınava katılan kursiyerlerin rüşvet karşılığında sistem üzerinden puanlarını artırarak sınavları geçmelerini sağlayan düzenekleri araştırdı.

YAPILAN OPERASYONUN KAPSAMI

Bu çalışmalar kapsamında Diyarbakır, Antalya, Adıyaman ve Erzurum illerinde 50 ayrı adrese eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 45 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edildi. Bu süreçte toplam 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 26 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.