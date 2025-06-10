Rusya, 135 Milyon Ton Tahıl Hasadı Bekliyor

RUSYA’DA 135 MİLYON TON TAHIL HASADI BEKLENTİSİ

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Patruşev, bu sene en az 135 milyon ton tahıl hasadı yapılacağını duyurdu. Patruşev, Moskova’da yaptığı açıklamada, Rusya’daki tarım sezonunun sorunsuz bir şekilde ilerlediğini belirtti.

TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DESTEKLER ARTIYOR

Patruşev, Rus hükümetinin tarım sektörüne yönelik atılan adımların hasat için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Yüksek politika faizi olmasına rağmen, tarım sektörüne verilen kredi desteğinin geçen yıla göre arttığını ifade etti.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK HASADI OLABİLİR

Tahıl hasadıyla ilgili görüşlerini paylaşan Patruşev, “Mevcut tahminlere göre bu yıl tahıl hasadı en az 135 milyon ton düzeyinde gerçekleşecek. Bu, geçen yıla göre daha yüksek bir seviye.” dedi. Geçen yıl ise Rusya 130 milyon ton tahıl hasadı gerçekleştirmişti. İhracatta avantajını artırmak isteyen Rusya, BRICS ülkeleri arasında tahıl borsası kurulması için çalışmalarına devam ediyor.