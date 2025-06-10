Rusya, 135 Milyon Ton Tahıl Hasadı Hedefliyor

RUSYA’DAN YÜKSEK TAHIL HASADI BEKLENTİSİ

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Patruşev, ülkesinin bu yıl en az 135 milyon ton tahıl üretimi yapacağını belirtiyor. Patruşev, Moskova’da gazetecilere verdiği demeçte, Rusya’daki tarım sezonunun sorunsuz bir şekilde sürdüğünü aktarıyor. Rus hükümetinin tarım sektörüne yönelik almış olduğu önlemlerin bu dönemde kritik bir rol üstlendiğine dikkat çeken Patruşev, yüksek politika faizine rağmen tarım sektörüne sağlanan kredi desteklerinin, geçen yıla oranla artış gösterdiğini ifade ediyor.

GEÇEN YILDAN DAHA YÜKSEK HASAT BEKLENTİSİ

Patruşev, bu yıl tahıl üretimine dair mevcut tahminlerle ilgili de bilgiler veriyor. “Mevcut tahminlere göre bu yıl tahıl hasadı en az 135 milyon ton düzeyinde gerçekleşecek. Bu, geçen yıla göre daha yüksek bir seviye.” şeklinde konuşan Patruşev, Rusya’nın geçen yıl 130 milyon ton tahıl hasadı yaptığını hatırlatıyor.

İHRACATTAKİ AVANTAJI GÜÇLENDİRME ÇABALARI

Dünyanın en büyük tahıl ihracatçısı olan Rusya, ihracatındaki avantajını artırmak için BRICS ülkeleri tarafından tahıl borsası kurulması yönündeki çalışmalarını da sürdürüyor. Bu çabalar, Rusya’nın global tahıl pazarındaki etkisini güçlendirmeyi amaçlıyor.