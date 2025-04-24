Rusya 21 İngiliz Milletvekiline Yaptırım Uyguladı

RUSYA’DAN İNGİLTERE MİLLETVEKİLLERİNE YAPTIRIM

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiliz milletvekillerine karşı yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı. 21 İngiliz milletvekilinin bu yaptırımlar kapsamında “yasak listesine” alındığı belirtiliyor. Çarşamba günü yapılan açıklamada, bu kararın Londra’nın “çatışmacı tutumuna” bir tepki olduğu vurgulanıyor.

YAPTIRIMLARIN NEDENİ

Açıklamada, Moskova’nın, İngiltere’nin Rusya karşıtı söylemleri ve Ukrayna’ya silah tedarik etme çabaları ile ilgili olarak bu adımı attığı aktarılıyor. Rusya, bu tür girişimlerin Londra’nın Rusya ile doğrudan çatışmaya girmeye yönelik kararlılığını gösterdiğini de ifade ediyor. Ayrıca, İngiltere’nin saldırgan söylemlerinin ikili işbirliğine zarar verdiği de belirtiliyor.

Bakanlık, gelişmeleri dikkatle izlediklerini ve bu durumdan gereken sonuçları çıkaracaklarını vurguluyor. Moskova’nın durumu nasıl değerlendireceği merak konusu olurken, söz konusu yaptırımların etkileri üzerinde durulması önem taşıyor.