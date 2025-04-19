Rusya, 30 saat ateşkes duyurdu

Ateşkes İlanı ve Tarihler

Rusya’nın Devlet Başkanı Vladimir Putin, Paskalya Bayramı dolayısıyla Ukrayna’da bir ateşkes ilan etti. Bu kapsamda, Rus ordusu 19 Nisan saat 18.00’den 21 Nisan saat 00.00’a kadar tüm askeri operasyonlarını durduracak. Ancak, bu Paskalya ateşkesinin uzun vadeli bir barış görüşmesine yol açıp açmayacağı belirsizliğini koruyor. Putin, Ukrayna’nın da benzer bir adım atmasını beklediğini ve ateşkesin ihlali ya da provokasyon durumunda Rus askerlerinin karşılık vermeye hazır olacağını belirtti.

Zelenskiy’nin Tepkisi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Putin’in ateşkes kararına sosyal medya üzerinden değerlendirme yaptı. Zelenskiy, “Semalarımızda uçan ‘Şahidler’ [insansız hava araçları] Putin’in Paskalya’ya ve insanların hayatlarına yönelik gerçek tutumunu temsil ediyor” dedi. Ukrayna güçlerinin, Rusya’nın Kursk bölgesindeki mevzilerini koruduğunu ve ülkenin kontrol alanının Rusya’nın Belgorod bölgesinde genişlediğini de ifade etti.

Dışişleri Bakanı’nın Açıklamaları

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha ise Putin’in Paskalya ateşkesi önerisine doğrudan bir yanıt vermek yerine Putin’in sözlerine “güvenilemeyeceğini” açıkladı. Sybiha, “Rusya, tam ve koşulsuz 30 günlük ateşkes önerisini istediği zaman kabul edebilir” diyerek, Mart ayında ABD’nin önerdiği kapsamlı ateşkesi Ukrayna’nın kabul ettiğini, fakat Rusya’nın buna karşılık “Ukrayna’ya yönelik terörü artırdığını” savundu. Ayrıca, “Putin şimdi güya ateşkese hazır olduğunu belirten açıklamalar yapıyor. 30 gün yerine 30 saat” diyen Sybiha, Putin’in açıklamaları ile eylemleri arasında uzun süredir bir tutarsızlık olduğunu belirtti. Sybiha, “Rus kuvvetlerinin tüm cephelerde gerçekten ateşkes ilan ettiğini görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Putin’in Açıklamalarının Arka Planı

BBC Rusya Editörü Steve Rosenberg, bu durumun Amerika Birleşik Devletleri’nin başta talep ettiği koşulsuz ve kapsamlı bir ateşkes olmadığını vurguladı. Ancak, Putin, askerlerine 30 saat boyunca ateş açmamaları talimatını verdi. Putin, Rusya Genelkurmay Başkanı ile yaptığı görüşmede, yerel saatle 18.00’den Pazar gecesi sonuna kadar Ukrayna’da bir Paskalya ateşkesi ilan ettiğini duyurdu. Ayrıca, bu kararın “insani gerekçelerle” alındığını belirtti. Putin, Ukrayna’nın da aynı şekilde hareket etmesini umduğunu ifade ederken, Rus askerlerinin olası saldırılara karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı. Bu tek taraflı ateşkesin Beyaz Saray’a Rusya’nın savaşı bitirmek konusunda ciddiyetini göstermeyi amaçladığı düşünülüyor. Ancak, Kremlin muhalifleri, bu kadar kısa süreli bir çatışma duraklamasının kalıcı bir barışa yol açacağına şüpheyle yaklaşıyor.