Rusya 4 ABD füzesi düşürdü

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rus ordusunun, Amerika’ya ait 4 füzayi düşürdüğü bildirildi.

Dünyanın Putin’in üç buçuk yıl sonra ilk kez gerçekleşen Belarus ziyaretine kilitlendiği saatlerde, Moskova’dan gelen haber şok etkisi yarattı. CNN International, yarın 300 günü dolacak savaşta bir ilk yaşandığını bildiriyor.

Dünya geçen yıl tam da bu zamanlar, Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukrayna sınırına yığdığı on binlerce askeri izliyordu. Batılı istihbarat örgütleri Rus ordusunun tüm manevralarını paylaşırken, Kremlin bir işgale hazırlanmadığı konusunda ısrarcıydı.

Putin 24 Şubat’a haftalar kala bir başka kozunu oynadı, yaklaşık 30 bin askerini Ukrayna’nın kuzey komşusu Belarus’a tatbikat bahanesiyle yerleştirdi. Yeryüzünün geleceğini kökünden değiştiren Rus saldırısı başladığında ise, Belarus’taki birlikler de kuzep cephesini açtı.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’i birkaç günde ele geçirme hayali kuran Rus işgalcilerin bozguna uğraması, yalnızca bir ay sürdü. Ukrayna’da Kiev’den çekilmeyle başlayan hezimetleri diğerleri takip etti, geride kalan 10 ayda Rusya neredeyse 100 bin askerini kaybetti.

Vladimir Putin’in Avrupa’daki en sıkı müttefiki Belarus’un ise Ukrayna savaşına dahil olup olmayacağı, sık sık gündeme geldi. Cephe hattındaki yenilgileri kritik altyapı tesislerine füze yağdırarak terse çevirmeye çalışan Putin, 19 Aralık Pazartesi günü Belarus’un başkenti Minsk’e indi.