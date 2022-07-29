Rusya açıkladı: Ukrayna’nın saldırısında 40 kişi öldü

Rusya yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Donetsk'te bir hapishaneyi vurduğunu duyurdu.

Rusya yaptığı açıklamada Ukrayna’nın Amerika Birleşik Devletleri’nin gönderdiği HIMARS füzeleri ile Donetsk’te bir hapishaneyi vurduğunu duyurdu.

Moskova’ya göre, ABD’nin Ukrayna’ya gönderdiği HIMARS füzelerinin kullanıldığı saldırıda en az 40 can kaybı var.

Rusya, hayatını kaybeden mahkumların Ukrayna vatandaşı olduğunu belirtiyor. Füze saldırısında 75 kişi de yaralandı.

Rus haber ajansı Ria, Yelenovka’daki hapishanede Moskova tarafından neo-faşist olarak tanımlanan Azak taburu militanlarının da tutulduğunu savundu.

Saldırıda sekiz Rus gardiyanın da yaralandığı bildiriliyor.