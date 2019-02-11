Ve Rusya, Arap astronatlarla anlaştı

Roskosmos yetkilileri, uzay uçuş programlarına Birleşik Arap Emirliği'nden astronatları da dahil etti.

Rusya Federal Uzay İstasyonu (Roskosmos) yetkilileri, uzay uçuş programlarına Birleşik Arap Emirliği’nden astronatları da dahil etti.

Konuya ilişkin açıklama Roskosmos Genel Müdürü Dmitriy Rogozin’den geldi. Rogozin, “Yürütülen görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldı ve Arap astronotların uçuşlara hazırlık süreci Rusya’da gerçekleşecek” dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri’yle daha önce yapılan toplantılarda 2019’un Nisan ayında uzaya ortak bir uçuşun gerçekleştirileceği konuşulmuştu fakat Rusya Federasyonu’na ait “Sayuz-FG” roketlerinin 11 Ekim 2018’de infilak etmesi sonucu uzay programı ertelenmişti.

TRT