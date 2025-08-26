Rusya Askeri Savcılığı Savaş Yaraları İddasını Araştırıyor

ASKERLERİN SAHTE YARALANMA OLAYI

Rusya’da askeri savcılık, 83. Muhafız Hava İndirme Tugayı’ndan askerler ile subayların hedef alacak şekilde birbirlerini kasten vurarak sahte savaş yaraları oluşturduklarını tespit etti. Bu sahte yaralar aracılığıyla milyonlarca ruble tazminat ve devlet madalyaları kazandıkları iddia ediliyor. Bağımsız haber sitesi Meduza’nın verdiği bilgilere göre, bu askerler ve komutanlar, yaralı görünmek için düzenledikleri bu sahtekârlık sayesinde yaklaşık 2,1 milyon euro (95 milyon TL) gibi bir ekstra tazminat elde etti. Ayrıca “Cesaret Nişanı” ve “Cesaret Madalyası” gibi devlet ödüllerine de layık görüldüler.

SORUŞTURMANIN BAŞLANGICI

Soruşturma, bir tugay üyesinin sahte yaralanma ve ödül skandalını gün yüzüne çıkarmasıyla başladı. Sanıklar arasında eski tugay komutanı Albay Artem Gorodilov ile “Cellat” olarak tanınan Yarbay Konstantin Frolov da yer alıyor. Her iki isim de 2024 yazında gözaltına alındı ve suçlarını kabul ederek mahkemede anlaşma yoluna gitti. Gorodilov, “büyük ölçekli dolandırıcılık” suçlamasıyla karşı karşıya kalıyor. Daha önce, Ukrayna’nın Bucha kentindeki sivillerin öldürülmesiyle bağlantılı olduğu bilinen 234. Hava İndirme Alayı’nın komutanlığını yürütmüştü. Frolov ise dolandırıcılık, rüşvet ve yasadışı silah bulundurma gibi suçlamalarla yargılanıyor.

ARALIKTAN BULUNAN SİLAHLAR

Rusya’nın işgali altındaki Luhansk’ta yapılan aramalarda tabancalar, bir piyade tüfeği, şarjörler, mayınlar ve el bombaları bulunmuş durumda. Dosyadaki belgeler, Frolov’un kendi yaralarını sahnelemek için askerlerine kendisini vurmalarını emir ettiği bilgilerini içeriyor. Üzerinde yedi yara işareti taşımasına rağmen, yapılan incelemelerde dört yarasının sahte olduğu anlaşılmış. Frolov, kariyeri boyunca dört “Cesaret Nişanı” ve iki “Cesaret Madalyası” ile ödüllendirilmiş. Ayrıca sık sık Rus devlet medyasında ön plana çıkarıldığı da biliniyor. Şubat 2024’te Kanal 1 televizyonu, Frolov’u “Ukrayna’daki en başarılı keskin nişancılardan biri” olarak tanıtan dört dakikalık bir haber yayımlamıştı.

MAHKEME TALEPLERİ

Rus gazetesi Kommersant, Frolov’un komutanı Gorodilov’a karşı tanıklık yaptığını aktardı. İki isim, cepheye dönmek için mahkemeden izin talep ettiler fakat istekleri kabul edilmedi.