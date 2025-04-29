Rusya, Ateşkesi Kabul Etmeli Dedi

ATEŞKES ÇAĞRISI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın çözümü için ilerleme sağlanmasının, Rusya’nın koşulsuz ateşkesi kabul ederek ilk adımı atmasına bağlı olduğunu ifade etti. Zelenskiy, “Koşulsuz ve tam bir ateşkesin ilk adım olması gerektiği konusunda ısrar ediyoruz” şeklinde konuştu.

ABD İLE GÖRÜŞMELER

Zelenskiy, üç yılı aşkın süredir devam eden savaşla ilgili açıklamalarda bulunarak, Rusya’nın savaşı sona erdirmek için net adımlar atması gerektiğini vurguladı. “Rusya bunu yapmalı” diyen Zelenskiy, Ukrayna’nın savaşı sonlandırma amacıyla ABD ile daha fazla görüşme yapmaya hazırlandığını aktardı.

DİPLOMASİ ÜZERİNE YAKLAŞIM

Zelenskiy, Rusya’yı diplomasiye en güçlü şekilde teşvik edecek baskı noktalarını belirlediklerini ifade etti. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Sovyetler Birliği ve müttefiklerinin İkinci Dünya Savaşı’ndaki zaferinin 80. yıldönümü münasebetiyle Ukrayna’da 8-11 Mayıs tarihleri arasındaki ateşkes kararını eleştirerek, ateşkesin 8 Mayıs’a kadar beklenmemesi gerektiğini söyledi.