RUSYA, AZAL’a Tazminat Ödendiğini Açıkladı

RUSYA’DAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan uçağıyla ilgili sigorta tazminatlarının ödenmeye başlandığını bildirdi. Bakanlık, Rus hava sahasında açılan ateşle hasar gören Azerbaycan Hava Yolları’na (AZAL) ait uçağın kazasıyla ilgili ödemeleri duyurdu. Açıklamada, Rusya’nın ‘AlfaStrakhovanie’ sigorta şirketinin, AZAL’a uçağın tam sigorta bedeli olan 1 milyar 3 milyon ruble ödediği belirtildi.

TAZMİNAT ÖDEMELERİ

Açıklamada, kazada yaralanan veya hayatını kaybeden yolcuların büyük kısmı için tazminatların ödendiği, 62 yolcudan 46’sına ait taleplerin tamamen karşılandığı ifade edildi. Buna göre, 15 Rus vatandaşından 7’sine, 38 Azerbaycan vatandaşından 35’ine, Kırgızistan uyruklu 3 yolcunun tamamına ve Kazakistan uyruklu 1 yolcu için ödemelerin yapıldığı aktarıldı. Diğer yolculara ilişkin süreçlerin de sürdüğü vurgulandı.

UÇAĞIN DÜŞME TARİHİ VE SONUÇLARI

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL’a ait ‘Embraer 190’ tipi uçak, 25 Aralık 2024’te Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise kurtuldu.