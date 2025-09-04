Dünya

Rusya, AZAL Uçağına Sigorta Ödemesi Yaptı

rusya-azal-ucagina-sigorta-odemesi-yapti

RUSYA’DAN SİGORTA ÖDEMELERİ BAŞLADI

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus hava sahasında meydana gelen ateş nedeniyle hasar gören ve Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarına düşen Azerbaycan Hava Yolları’na ait uçağın sigorta ödemelerine başladığını bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın ‘AlfaStrakhovanie’ sigorta şirketinin, AZAL’a uçağın tam sigorta bedeli olan 1 milyar 3 milyon ruble (yaklaşık 12,34 milyon dolar) tutarında ödeme gerçekleştirdiği belirtildi.

KAZA MAĞDURLARINA TAZMİNAT ÖDEMELERİ YAPILDI

Açıklamada, kazada yaralanan veya hayatını kaybeden yolculara yönelik tazminat ödemelerinin büyük bir kısmının yapıldığı ifade edildi. Toplam 62 yolcudan 46’sı için tazminat taleplerinin tamamlandığı bildirilirken, 15 Rus vatandaşından 7’sinin, 38 Azerbaycanlıdan 35’inin, Kırgızistan uyruklu 3 yolcunun tamamının ve Kazakistan uyruklu 1 yolcunun ödemelerinin gerçekleştirildiği kaydedildi. Ödemelerin bugüne kadar toplamda 358,4 milyon ruble (4,4 milyon dolar) olduğu belirtildi ve diğer yolcular için sürecin sürdüğü aktarıldı.

UÇAK KAZASI VE REAKSİYONLAR

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL’a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık 2024 tarihinde Kazakistan’ın Aktau kentinin yakınlarında düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi ise kurtulmuştu. Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus hava savunma güçlerince vurulduğunu açıklamıştı. Bu olay sonrasında Azerbaycan-Rusya ilişkileri gerginleşirken, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Uçağımızı vuranlar cezalandırılsın. Mağdurların ailelerine tazminat ödensin. AZAL’ın uçağı için de tazminat ödenmelidir” şeklinde açıklamada bulundu.

