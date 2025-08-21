Rusya Bakanı Lavrov: “Putin, görüşmeye hazır.”

PUTİN’İN GÖRÜŞME HAZIRLIĞI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Başkan Putin, Zelenskiy de dahil görüşmeye hazır olduğunu defalarca söyledi. Putin, Zelenskiy ile görüşmeye hazır. Ancak önce tüm konuların ele alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Lavrov, Moskova’da Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın mensuplarına cevap veren Lavrov, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın güncel durumu hakkında bilgiler verdi.

ANLAŞMA MEŞRULUĞU

Lavrov, Putin’in Zelenskiy ile görüşme isteğine dair bir soruya, “Başkan Putin, Zelenskiy de dahil görüşmeye hazır olduğunu defalarca söyledi” yanıtını verdi. Ancak Lavrov, “Zelenskiy’nin bir barış anlaşmasını imzalama yetkisi olup olmadığı konusunda soru işareti var” diyerek öncelikle tüm konuların kapsamlı bir şekilde ele alınması gerektiğini belirtti. Anlaşmaların imzalanması durumunda, imzalayan kişinin meşruiyetinin de çözüleceğini umduklarını ifade etti.

TEK TARAFLI YAKLAŞIMLARIN SONUCU

Ukrayna’nın güvenlik garantilerine yönelik görüşlerini aktaran Lavrov, “Ukrayna için güvenlik garantilerine ilişkin tek taraflı girişimler umutsuz bir çabadır” dedi. Bu ilkelerin, Nisan 2022’de İstanbul’da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında üzerinde varılan güvenlik garantilerine dayandığını vurguladı. Lavrov, diğer tek taraflı yaklaşımların ise “tamamen boş bir çaba” olduğunun altını çizdi.

YABANCI ASKERLERİN DURUMU

Rus Bakan, Moskova’nın yabancı askerlerin Ukrayna topraklarına yerleştirilmesi ihtimali ile ilgili durumu “her zaman kabul edilemez” olarak değerlendirdiğini dile getirdi. Lavrov, Batı’nın Ukrayna ile görüşmelerinin, yerel topraklarda yabancı askeri müdahaleleri içeren planlarla bağlantılı olduğunu savundu. Ayrıca, bu tür planları hazırlayanların, bunu Rusya ve Avrupa’daki sağduyulu siyasi güçler için kabul edilemez olması gerektiğini anlamalarını umduğunu belirtti.

AB’YE ELEŞTİRİLER

Avrupa Birliği temsilcilerinin, Ukrayna’nın Avrupa değerlerini koruduğu yönündeki açıklamalarını eleştiren Lavrov, AB’nin insan hakları konularına değinmediğini kaydetti. “AB, Ukrayna’yı tartışırken insan haklarından bir kez dahi söz etmedi. Bu, Ukrayna rejiminin eğitim ve medya gibi alanlarda Rus dilini yok etmesi ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ni yasaklamasından memnun olduğu anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

ALASKA ZİRVESİ’NİN ETKİLERİ

Putin ve Trump’ın 15 Ağustos tarihinde Alaska’da bir araya geldiğini hatırlatan Lavrov, görüşmenin 3 saatten fazla sürdüğünü ve bu sırada önemli konuların ele alındığını belirtti. Alaska zirvesinin ardından Trump, 18 Ağustos’ta Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir görüşme gerçekleştirmişti.