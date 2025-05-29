Rusya Bankacılık Sektörü İstikrarlı Kalıyor

RUS BANKACILIK SEKTÖRÜ İSTİKRARINI KORUYOR

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Polyakova, ülkenin bankacılık sektörünün yaptırımlarla birlikte sağlam bir durumda olduğunu ifade ediyor. Polyakova, Moskova’da gerçekleştirilen Rusya Bankalar Birliği Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Rus bankacılık sektöründeki kurumsal kredi portföyünün yıl sonu itibarıyla yüzde 8 ile 13 arasında büyümesini beklediklerini söyledi. Ayrıca, tüketici kredilerinde ise herhangi bir büyüme öngörmediklerini de belirtti.

YAPTIRIM BASKISINA RAĞMEN İSTİKRAR

Polyakova, Rus bankalarına yönelik yoğun yaptırım baskısının bulunduğuna dikkat çekerek, “Bankacılık sektörü, çok güçlü yaptırım baskısına rağmen istikrarını korumayı başarıyor. Her kesimde kredilendirme yavaşlasa da yine de kredi sıkışıklığı söz konusu değil.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Geçtiğimiz yıl, Rus bankaları 3,8 trilyon ruble (yaklaşık 48,3 milyar dolar) ile önceki yıla göre yüzde 15 artışla rekor seviyede kar elde etti.