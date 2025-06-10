Rusya, Belgorod’daki Saldırıyı Duyurdu

OLAY YERİNDE KAYIPLAR

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Ukrayna’nın Belgorod bölgesindeki benzin istasyonuna gerçekleştirdiği saldırı sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiğini ve dört kişinin yaralandığını bildirdi. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, bu insansız hava aracı saldırısı sonrası, ilk belirlemelere göre bir kadın hayatını kaybetmiş, dört kişi ise yaralanmış durumda.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

Saldırının ardından istasyonda çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, olay yerinde yangın söndürme çalışmalarına 23 araç ve 50 personel katıldı. Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çöken çatının altından bir kadının cenazesinin çıkarıldığını, yaralıların ise hastanede tedavi edildiğini aktardı. Yaralıların durumunun orta derecede ağır olduğu ifade ediliyor.