Rusya: Bizim için tehdit

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik süreci hakkında açıklama yaptı.

Şoygu, ayrıca İsveç ve Finlandiya’nın NATO kararlarının da kendileri için bir tehdit olduğunu dile getirdi. Batı’daki genişlemenin tehlikeli olduğunu dile getiren Şoygun, buna karşılık olarak sınıra 12 askeri üssün kurulacağını söyledi.

Geçtiğimiz haftalarda İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya başvuracağını açıklaması tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Rusya ise bu duruma sert tepki gösterdi. Öte yandan Rusya’dan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Rusya bunun kendileri için meydana gelen tehditlerden biri olduğunu söyledi.

Bakan Şoygu, NATO’nun Batı’daki genişlemesinin sınırları tehdit ettiğini söyleyerek karşı hamle olarak sınırlara 12 askeri üssün kurulacağını sözlerine ekledi.

MARİUPOL AÇIKLAMASI

Ukrayna’nın küle dönen şehri Mariupol’deki Azovstal çelik fabrikasından da bahseden Şoygu, 2 bin Ukrayna askerinin teslim olduğunu söyledi. Şoygu, “Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin kurtuluşu tamamlanmak üzere” sözlerine yer verdi.