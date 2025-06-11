Rusya Bütçesi 3,4 TLR Açık Verdi

RUSYA’NIN BÜTÇE GÖRÜNÜMÜ

Rusya Maliye Bakanlığı’ndan gelen bilgilere göre, yılın ilk beş ayında bütçe, düşen petrol fiyatları nedeniyle 3,4 trilyon ruble (yaklaşık 43,2 milyar dolar) açık vermiş durumda. Ülkenin bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,1 artış göstererek 14,7 trilyon ruble seviyesine ulaştı.

BÜTÇE GİDERLERİNDEKİ ARTIŞ

Bu dönemde bütçe giderleri ise yüzde 20,7 oranında artarak 18,1 trilyon rubleye yükseldi. Böylelikle, bütçenin 3,4 trilyon ruble açık verdiği kaydedildi. Açıklamada, petrol ve doğalgaz dışı gelirlerin 10,5 trilyon ruble, petrol ve doğalgaz gelirlerinin ise 4,2 trilyon ruble seviyesinde gerçekleştiği vurgulandı.

Bütçe açığının GSYH’ye oranı yüzde 1,5 olarak belirlendi. Açıklamada, bütçe açığının ana sebepleri arasında ocak ayındaki çeşitli giderlerin finansmanı ve düşen petrol ile doğalgaz fiyatları gösterildi.

SAVUNMA HARCAMALARINDAKİ ARTIKLI

Ayrıca, Rusya’da bütçe giderleri, son yıllarda özellikle savunma sanayisine yönelik harcamalar nedeniyle önemli bir artış kaydetti.