Rusya Bütçesi 3,4 Trilyon Ruble Açık

RUSYA’DA BÜTÇE AÇIĞI 3,4 TRİLYON RUBLE OLDU

Rusya Maliye Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, bütçe yılın ilk 5 ayında düşen petrol fiyatları nedeniyle 3,4 trilyon ruble, yani yaklaşık 43,2 milyar dolar açık verdi. Ülkenin bütçe gelirleri ise bu dönemde geçen yılın aynı zaman dilimine göre yüzde 3,1 artışla 14,7 trilyon rubleye yükseldi.

BÜTÇE GİDERLERİ ARTTI

Yapılan açıklamada, söz konusu dönemde bütçe giderlerinin yüzde 20,7 artarak 18,1 trilyon rubleye ulaştığı belirtildi. Böylelikle bütçe açığı 3,4 trilyon ruble seviyesine çıktı. Ayrıca, petrol ve doğalgaz dışı gelirlerin 10,5 trilyon ruble, petrol ve doğalgaz gelirlerinin ise 4,2 trilyon ruble civarında gerçekleştiği kaydedildi.

Bütçe açığının GSYH’ye oranının yüzde 1,5 seviyesinde olduğu ifade edildi. Açıklamada, bütçe açığının temel gerekçelerinin ocak ayında yapılan çeşitli giderlere finansman sağlanması ve düşen petrol ile doğalgaz fiyatları olduğu belirtildi.

SAVUNMA HARCAMALARI ARTIYOR

Diğer yandan, Rusya’da bütçe giderlerinin son yıllarda özellikle savunma sanayisine yönelik harcamalar nedeniyle önemli oranda arttığı gözlemleniyor.