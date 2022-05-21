Rusya: Çelik fabrikası boşaltıldı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Azovstal Çelik Fabrikası’nın boşaltıldığını açıkladı.

80 gün kadar Rus işgalcilere karşı direnişin sürdüğü Avrupa’nın en büyük çelik fabrikasında kalan son Ukraynalılar da tesisten çıktı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’nın Mariupol kentinde Rus ordusuna karşı direnişin sembolü haline gelen Azovstal Çelik Fabrikası’ndaki son Ukraynalı askerlerin de teslim olduğunu bildirdi.

Konaşenkov, “Azov Taburu’na bağlı bir grup Ukraynalı askerin 21 Nisan’dan bu yana bloke ettiği Mariupol’deki Azovstal fabrikası tamamen özgürleştirildi. Askerlerin saklandığı fabrika sahası, tamamen Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolüne geçti. 531 Ukraynalı askerden oluşan son grup da teslim oldu” dedi.

Azov Taburu komutanının fabrikadan özel bir zırhlı araçla çıkarıldığını aktaran Konaşenkov, 16 Mayıs’tan bu yana fabrikadan toplam 2 bin 439 Ukrayna askerinin silahı bırakıp teslim olduğunu ileri sürdü.

Konaşenkov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun operasyonun tamamlandığını, fabrika sahasının ve Mariupol şehrinin Ukraynalı askerlerden tamamen kurtarıldığını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bildirdiğini söyledi.