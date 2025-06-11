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Rusya, Cephede Yaralı Esir Takası Yapacak

UKRAYNA İLE CENAZE TAKASI BAŞLADI

Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski, yarın Ukrayna ile cephe hattından ağır yaralı esirlerin takasının yapılacağını açıkladı. Medinski, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya ile Ukrayna arasındaki asker cenazelerinin değişimi hakkında bilgi verdi. İstanbul müzakerelerinde Rus heyetine başkanlık eden Medinski, cenaze nakillerinin başladığını vurguladı.

CENAZE NAKLİ DETAYLARI

Medinski, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne mensup 1212 asker cenazesi, Ukrayna tarafına teslim edildi. Rus Silahlı Kuvvetleri’ne mensup 27 asker cenazesi ise bize iade edildi” diyerek, Cenaze nakli çalışmalarının devam edeceğini dile getirdi. Medinski, yarın cephe hattından ağır yaralı esirlerin takasına da başlanacağını bildirdi.

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