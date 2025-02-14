Rusya Çernobil’e İHA Saldırısı Düzenledi

ZELENSKİ’DEN ÇERNOBİL AÇIKLAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya’nın insansız hava aracıyla (İHA) gece boyunca Çernobil Nükleer Santrali’ndeki radyasyon sığınağını hedef aldığını duyurdu. Zararın büyüklüğünü belirten Zelenski, “ilk değerlendirmelerin ardından saldırının sığınağa önemli ölçüde zarar verdiğini” aktardı.

HASAR VE YANGIN

Ukrayna lideri, saldırı sonucunda santralin yıkılan 4. reaktörünü koruyan yapının hasar gördüğünü bildirdi. Ayrıca, gerçekleşen saldırının yangına yol açtığını fakat “daha yangının söndürüldüğünü” ifade etti. Zelenski, bu sabah itibarıyla radyasyon seviyelerinin artmadığını da sözlerine ekledi.

KÜRESEL GÜVENLİK TEHDİDİ

Zelenski, Rusya’nın nükleer tesisleri hedef alan saldırılarının “küresel güvenliği tehdit ettiğini” belirtti. Bu durum, uluslararası toplumda büyük bir endişe yaratırken, Çernobil’in geçmişte yaşadığı felaket hatırlatmaları tekrar gündeme getiriyor.