Rusya Çözüm İçin Türkiye’yi Seçti

RUSYA’DAN TÜRKİYE’YE ÇAĞRI

10 Mayıs’ta Rusya, diplomatik çağrılara yanıt verdi ve çözüm için Türkiye’yi adres gösterdi. Müzakerelerin başlatılmasını talep etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu çağrıya derhal yanıt vererek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i İstanbul’da yüz yüze görüşmeye davet etti. İstanbul’da barış masası kurulurken Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Ankara’ya geldi.

MÜZAKERE HEYETLERİ BELLİ OLDU

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapılacak müzakerelerde Ukrayna’yı temsil edecek isimler belirlendi. Heyette, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Ukrayna Devlet Başkanı Danışmanı Ihor Jovkva gibi birçok yetkili yer alacak. Kremlin, Putin’in görüşmelere kişisel olarak katılmayacağını bildirdi ve üst düzey diplomatlarla savunma yetkililerinden oluşan bir heyeti İstanbul’da yapılacak barış müzakerelerine gönderdi.

RUS HEYETİ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Putin’in danışmanı Medinskiy’nin Rus heyetine başkanlık edeceği ifade edildi. Bu heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin bulunuyor. Heyetteki uzmanlar arasında ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin ve Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya da yer almakta.

ABD’LI TEMSİLCİLERİN KATILIMI BEKLENİYOR

İstanbul’daki görüşmelere ABD Başkanı Trump’ın katılması beklenmiyor. Ancak, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ve Orta Doğu temsilcisi Witkoff; görüşmelerin ilk turundan sonra Cuma günü İstanbul’da olacak. Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat 2022’de başlattığı saldırılarla başlayan savaşta, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri büyük ölçüde ilhak edildi. Kırım’ın 2014’te Rusya tarafından ilhakıyla birlikte, Ukrayna topraklarının yaklaşık beşte birinde kontrolü kaybetti.

ÖNCEKİ MÜZAKERELERİN SONUCU

ABD ve Avrupa ülkeleri Ukrayna’ya geniş ekonomik ve askeri yardımlarda bulunurken, Rusya’ya ağır yaptırımlar uyguladı. Belarus’taki görüşmelerin ardından Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları, 10 Mart 2022’de Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya geldi. Türkiye, tarafları 29 Mart 2022’de İstanbul’da buluşturmayı başardı. İstanbul müzakereleri sırasında sağlanan uzlaşma, Buça şehrindeki sivillerin öldürüldüğü yönündeki suçlamalarla bozuldu. Ayrıca, İngiltere ve ABD’nin anlaşmaya karşı çıktığı iddiaları da ortaya çıktı.

TÜRKİYE’NİN BARİŞ ÇABALARI

Savaşın şiddetlenmesine rağmen barış için çabalarını sürdüren Türkiye, Birleşmiş Milletler’in yardımıyla tarafları yeniden bir araya getirerek Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması’nın imzalanmasını sağladı. Ender liderlerden biri olarak her iki tarafla da görüşebilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış görüşmeleri için ev sahipliği ve arabuluculuk teklifini sürdürmeye devam ediyor. 11 Mayıs’ta Putin, 3 yıl önce durdurulan doğrudan müzakerelerin 15 Mayıs’ta İstanbul’da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ev sahipliği yapmasını istedi. Ukrayna yönetimi bu teklife olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul’daki barış görüşmelerini memnuniyetle karşıladı.