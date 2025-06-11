Rusya’da 3,4 Trilyon Ruble Açık

BÜTÇE AÇIKLARI VE PETROL FİYATLARI

Rusya Maliye Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, düşen petrol fiyatlarının etkisiyle, bütçe yılın ilk 5 ayında 3,4 trilyon ruble (yaklaşık 43,2 milyar dolar) açık verdi. Ülkenin bütçe gelirleri, aynı dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 14,7 trilyon rubleye ulaştı.

BÜTÇE GİDERLERİNDE ARTIK GÖRÜLDÜ

Bu süreçte bütçe giderleri, yüzde 20,7 artış göstererek 18,1 trilyon rubleye yükseldi. Açıklamada, bu koşullar altında bütçenin 3,4 trilyon ruble açık verdiği vurgulandı. İçinde petrol ve doğalgaz dışı gelirlerin 10,5 trilyon ruble, petrol ve doğalgaz gelirlerinin ise 4,2 trilyon ruble olduğu belirtildi.

BÜTÇE AÇIĞININ GEREKÇELERİ

Bütçe açığının GSYH’ye oranı yüzde 1,5 olarak ifade edildi. Açıklamada, bütçe açığının nedenleri arasında ocak ayındaki çeşitli giderler için finansman sağlanması ve düşen petrol ile doğalgaz fiyatları gösterildi.

SAVUNMA HARCMALARI ARTIYOR

Son söz konusu dönemde, Rusya’daki bütçe giderlerinin özellikle savunma sanayisine yönelik harcamalar sebebiyle önemli bir artış gösterdiği de kaydedildi.