Rusya’da Bakan Bak Görüşmeler Yaptı

ETNO SPOR FORUMU’NDA BAŞARILI GÖRÜŞMELER

Rusya’nın Saint Petersburg kentinde gerçekleşen 7. Etno Spor Forumu’na katılmak için bu ülkede bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Rusya Federasyonu Spor Bakanı Michael Degtyarev ile bir araya geldi. Bakan Bak, ayrıca Kazakistan ve Belaruslu mevkidaşlarıyla ilişkilerini güçlendirme amacıyla ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Forum, “Geleneksel Sporların İhyası” teması altında organize edildi ve Bakan Bak, Üst Düzey Bakanlar Paneli sonrasında ikili müzakerelere odaklandı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ SPOR İLİŞKİLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Bakan Bak, ilk görüşmesini Rusya Federasyonu Spor Bakanı Michael Degtyarev ile yaptı. Bu görüşmede, Türkiye ve Rusya arasındaki beden eğitimi ve spor ilişkilerinin mevcut durumu ele alındı. Ayrıca, gelecekte ilişkilerin ilerletilmesi için bilim ve araştırma işbirliği, ortak eğitim faaliyetleri ve spor eğitim kuruluşları arasındaki işbirliğinin artırılması gibi konular değerlendirildi. Görüşme sırasında, Rusya Buz Hokeyi Federasyonu yetkilileri, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ile gerçekleştirdikleri ortak projeleri ve Türkiye’deki buz hokeyi sporunun yukarı taşınması için sürecek desteklerini aktardı.

KAZAKİSTAN VE BELARUS MEVKİDAŞLARIYLA GÖRÜŞMELER

Bakan Bak, Kazakistan ve Belaruslu mevkidaşlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Kazakistan Spor ve Turizm Bakanı Yerbol Myrzabosynov ve Belarus Spor ve Turizm Bakanı Sergey Kovalchuk ile ülkeleri arasındaki gençlik ve spor alanında işbirliği için önerilerini paylaştı. Heyette, Bakan Bak’a Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır ve Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu da eşlik etti.