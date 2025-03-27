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Rusya’da Çığ: 4 Kişi Öldü

ÇIĞ DÜŞMESİ SONUCU CAN KAYBI YAŞANDI

Rusya’nın Magadan bölgesinde meydana gelen çığ olayında 4 kişi yaşamını yitirdi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, çığ Sinegorye köyüne 30 kilometre mesafede bulunan Vanya Dyi Geçidi’nde gerçekleşti. İlk verilere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise hafif yaralandığı belirtildi.

TURİSTLERİN TAHLİYESİ İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

Açıklamada, çığ düşmesi sonrası turistleri tahliye etmek amacıyla Mi-8 tipi helikopterle sekiz kişilik bir kurtarma ekibinin bölgeye gönderildiği ifade ediliyor. Olay sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

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