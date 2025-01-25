Rusya’da Çocuk Evliliklerine Yeni Tepki

ÇOCUK GELİN VAKALARI ARTIYOR

Çocuk gelin vakalarının artış gösterdiği Rusya’da bir yeni olay daha meydana geldi. Roman topluluklarının yoğun olarak yaşadığı Astrahan bölgesinde, 13 yaşındaki bir kız çocuğu annesinin zoruyla evlendirildi.

GELİNİN YAŞI 13, DAMADIN YAŞI 8

Roman olduğu söylenen annenin, aile dostu olan bir kadının 8 yaşındaki oğlu ile kendi kızını evlendirdiği öğrenildi. Düğün sırasında çekilen görüntülerde, beyaz gelinlik giymiş kız çocuğu ile lacivert takım elbiseli erkek çocuğunun isteksizce dans ettikleri görülüyor. Çocukların arasındaki boy farkı, dans esnasında zorlanmalarına neden oluyor. Düğün konukları, bu anlarda alkış tutarken, ortamda düzenlenen renkli ışıklar ve havai fişekler de dikkat çekiyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Rusya Devlet Duması Aile Koruma Komitesi Başkanı Nina Ostanina, olaya sert bir tepki göstererek, “Rus vatandaşı olan herkes ülke yasalarına uymak zorunda. Roman olmayan aileleri çocuk istismarı nedeniyle cezalandırırken, bu duruma göz yumamayız” ifadelerini kullandı. Rusya’da evlilik yaşı 18 olarak belirleniyor ve yalnızca özel durumlarda 16 yaşındakilere yerel makamların onayıyla izin veriliyor. Olay ile ilgili yetkililer soruşturma başlattı.