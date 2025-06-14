Rusya’da Elektrik Hattında Kripto Bulundu

ELEKTRİK HATTI DENETİMİ VE ŞAŞIRTICI KEŞİF

Rusya’da gerçekleştirilen rutin elektrik hattı denetimi esnasında beklenmedik bir bulgu ortaya çıktı. Pribaikalsky Bölgesi’nde bir kamyonun içinde tam donanımlı bir kripto para madenciliği tesisi yer aldı. Elektrik hattından kaçak elektrik alan bu sistem, yerel köyün elektrik ihtiyacını karşılamak için gereken kadar güç tüketiyor. Bu olay, Rusya’daki enerji hırsızlığı vakalarının dikkat çeken örneklerinden biri oldu. Kamyonun iç kısmında yapılan incelemede yetkililer 95 madencilik cihazı ve bir mobil güç sistemi tespit etti. Aynı zamanda, olayla ilgili olduğu düşünülen iki kişinin olay yerinden kaçtığı bildirildi.

BURYATYA’DA ENERJİ HIRSIZLIĞI

Bu durum, 2023 yılının başından bu yana Buryatya bölgesinde gerçekleşen kripto madenciliğiyle ilişkili elektrik hırsızlığının altıncı vakası oldu. Yetkililer, kaçak güç alımının yerel enerji şebekelerini etkilediğini, voltaj düşüşleri ve elektrik kesintilerine yol açtığını duyurdu. Bölgenin enerji yetersizliği sebebiyle Buryatya’nın birçok bölgesinde Bitcoin ve diğer kripto para madenciliği 15 Kasım ile 15 Mart tarihleri arasında yasaklandı. Bu kısıtlamalar, daha geniş çaplı federal düzenlemelerin bir parçası olarak ortaya çıkıyor.

BÜYÜK MADENCİLİK FİRMALARI VE YASAKLAR

Aralık 2024 itibarıyla, Rusya’nın Dağıstan, Çeçenistan ve Rusya kontrolündeki doğu Ukrayna bölgelerinde de yoğun enerji dönemlerinde madencilik yasağı getirildi. BitRiver gibi büyük madencilik firmaları bu bölgedeki düşük enerji maliyetlerine dayalı olarak faaliyet gösteriyor. Yerel kaynaklar, Irkutsk bölgesinin BitRiver’ın 2019 yılında kurulan ilk ve en büyük veri merkezine ev sahipliği yaptığını aktardı. Ayrıca, Kaspersky güvenlik şirketi, “Librarian Ghouls” adındaki hacker grubunu, yüzlerce Rus cihazını hedef alan bir siber saldırı kampanyası ile ilişkilendirdi. Bu grup, kötü amaçlı yazılım yaymak ve yetkisiz kripto madenciliği için birçok sistemin kontrolünü ele geçirmekte sahte e-postaları kullanıyor.