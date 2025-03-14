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Rusya’da Yeni Ehliyet Alan Genç Kaza Yaptı

GENÇ KIZIN TRAFİK KAZASI KUTLAMASI SONRASI OLDU

Rusya’da ehliyetini yeni almış olan bir genç kız, arkadaşlarıyla kutlama yapmak amacıyla çıktıkları gecede trafik kazası geçirdi. Kazanın ardından olay yeri büyük bir karmaşaya döndü. Genç sürücü, kazanın ardından meydana gelen anları kayda alarak sosyal medya platformlarında paylaştı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Kaza anında ve sonrasında yaşananlar, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı buldu. Genç kızın görüntüleri, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Kazanın ardından yaşanan panik ve karmaşa, izleyenleri derinden etkiledi.

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