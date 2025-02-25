Rusya’dan ABD ile Metal Anlaşması Teklifi

RUSYA’NIN NADİR TOPOGRAFİ METAL YATAKLARI

Kremlin, bugün gerçekleştirdiği açıklamada Rusya’nın çok sayıda nadir toprak metal yataklarına sahip olduğunu vurguladı. Açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD ile böyle bir anlaşma olasılığını dile getirmesinin ardından bunları geliştirmek için anlaşma yapmaya açık olduğu belirtildi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Moskova’nın metal yataklarını geliştirmek için kendi planları olduğunu ancak “siyasi irade anı” geldiğinde ABD ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

AMERİKA-UKRAYNA ANLAŞMASI YAKLAŞIYOR

Putin, dün devlet televizyonuna verdiği bir demecinde, Rusya’nın gelecekteki bir Rusya-ABD ekonomik anlaşması çerçevesinde hükümet ve özel sektör de dahil olmak üzere Amerikalı ortaklarla ortak projelere açık olduğunu dile getirdi. ABD Jeoloji Araştırmaları verilerine göre Rusya, Çin, Brezilya, Hindistan ve Avustralya’nın ardından dünyanın en büyük beşinci nadir toprak metalleri rezervine sahip.

UKRAYNA İLE HAREKETLERİ ARTIRMA PLANI

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir nadir metal anlaşması imzalamaya hazırlık yapıyor. Amerikalı ve Ukraynalı liderler, Washington’ın Ukrayna’nın madenlerine erişimini öngören anlaşmanın imzalanmasına yakın olduğunu duyurdu. Trump, bu hafta veya gelecek hafta Zelenski’yi Beyaz Saray’da ağırlayabileceğini söyledi.

PUTİN’İN AÇIKLAMALARI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kabinesini ülkesinin nadir toprak elementleri hakkında topladıktan sonra verdiği bir röportajda, Rusya’nın rezervler bakımından Ukrayna’dan çok daha fazlasına sahip olduğunu belirtti. Putin, “Amerikalılar da dahil olmak üzere herhangi bir yabancı ortakla memnuniyetle çalışırız” dedi. Rus lider, bu nadir elementlerin bulunduğu çeşitli bölgeleri sıralarken ayrıca, Ukrayna’nın Rusya’nın işgali altındaki bölgeleriyle ilgili olarak, “Yeni topraklarımıza, yani Rusya’nın bir parçası haline gelen tarihi topraklarımıza yabancı ortakları çekmeye hazırız” diye ekledi.