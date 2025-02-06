Rusya’dan Batı’ya Yönelik Füze Tatbikatı

RUSYA’DAN NÜKLEER FÜZE TATBİKATI

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Volga Nehri bölgesinde “Yars” kıtalararası nükleer balistik füzesi ile tatbikat yapıldığını bildirdi. Füzelerin, kamuflaj ile gizlenerek “muharebe devriye rotalarına” yerleştirildiği açıklandı. Füze birliğinin Yars füze rampalarının görünürlüğünü azaltmak için ormanlık alanlara yayılma görevlerini başarıyla yerine getirdiği ifade edildi.

FÜZE BİRLİĞİ SAVUNMA TATBİKATI YAPTI

Birliklerin sabotaj gruplarına karşı savaşa hazırlık amacıyla savunma tatbikatı gerçekleştirdiği kaydedildi. Paylaşılan görüntülerde, nükleer füzelerin karla kaplı ormanda ilerleme anları bulundu. Bu tatbikat, askeri hazırlıkların güçlendiğini ve stratejik sebeplerle yapılan bu tür etkinliklerin artabileceğini gösteriyor.