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Rusya’dan Kropyvnytskyi’ye Dron Saldırısı: 10 Yaralı

GECE SAATLERİNDE DRON SALDIRISI

Rusya, gece saatlerinde Ukrayna’nın Kropyvnytskyi kentine yönelik bir dron saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırıda 4’ü çocuk 10 kişi yaralandı. Şu an devam eden kısmi ateşkes kapsamında, taraflar enerji altyapılarını 30 gün boyunca hedef almama kararı almıştı. Ancak, bu durumda dahi gerçekleşen saldırı, bölgedeki binalarda ciddi hasara yol açtı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ HAREKETE GEÇTİ

Ukrayna, hava savunma sisteminin Rusya’ya ait 171 drondan 75’ini etkisiz hale getirdiğini belirtti. 63 dronun kaybolduğuna ise dikkat çekti. Bölge Valisi Arkadyi Raikovych, “Kropyvnytskyi, en şiddetli saldırılara maruz kaldı. Yerleşim yerleri, evler ve çok katlı binalar yerle bir edildi” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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