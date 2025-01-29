Rusya’dan Yeni Suriye Yönetimine Ziyaret

GÖRÜŞMELERİN YAPISI VE İLERLEYİŞİ

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov, Esad rejiminin düşmesinin ardından Şam’a yapılan ilk ziyarette yapılan görüşmelerin yapıcı ve olumlu geçtiğini bildirdi. Bogdanov, Suriye’deki yönetim değişikliğinin Moskova-Şam ilişkilerinin “doğasını değiştirmeyeceğini” açıkladı. Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinden bu yana ilk kez Rus bir heyet, Suriye’ye temaslarda bulunmak üzere gitti. Mihail Bogdanov’un liderlik ettiği Rus heyeti, Suriye’nin yeni lideri Ahmed eş-Şara ile bir araya gelirken, görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Sağlık Bakanı Mahir eş-Şara ve Rus hükümet temsilcileri de katıldı.

ASKERİ TESİSLER VE İŞ BİRLİĞİ

Mihail Bogdanov, Rus medyasına verdiği demeçte, “Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin stratejik nitelikte olduğunu ve Suriye Arap Cumhuriyeti’nin birliğini ve bağımsızlığını korumayı amaçladığını teyit ettik” şeklinde konuştu. Bogdanov ayrıca, yönetimdeki değişikliğin Rusya-Suriye ilişkilerinin “doğasını değiştirmeyeceğini” vurguladı. Rusya’nın Suriye’deki askeri varlığının sürmesi konusunun ele alındığını, ancak özel bir anlaşma yapılmadığını bildiren Bogdanov, “Bildiğimiz kadarıyla Tartus ve Hmeymim’deki Rus askeri tesislerinin statüsü henüz değişmedi. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin tüm alanlarında kapsamlı diyaloğun sürdürülmesi konusunda anlaştık” dedi.

YARDIM VE DESTEK HAZIRLIĞI

Bogdanov, Moskova’nın Suriye’de istikrarın sağlanması, ekonomik ve sosyal zorlukların görünümü konusunda yardım etmeye hazır olduğunu belirtti. Yeni Şam yönetiminin Rusya’nın pozisyonuna “anlayış ve ilgi” gösterdiğini ifade eden Bogdanov, Şam’daki görüşmenin “yapıcı ve olumlu” geçtiğini belirtti. İki tarafın, altyapı, elektrik, petrol ve gaz, tarım, gübre ve demiryolları gibi çeşitli alanlarda ilişkileri derinleştirme sözü verdiğini aktaran Bogdanov, Moskova’nın Suriye’nin yeniden inşa sürecini desteklemeye ve Suriye heyetlerini istedikleri zaman ağırlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

TARTUS LİMANI VE YATIRIM GELİŞMELERİ

Bogdanov, Suriye’nin kuzeybatısındaki Tartus ve Hmeymim’deki Rus askeri tesislerinin Suriye’deki son siyasi değişimlerden etkilenmediğini ifade etti. Rusya’nın Tartus Limanı’nı kullanımına ilişkin sözleşmenin iptal edildiği haberlerine değinen Bogdanov, bunun “tamamen ticari” olduğunu ve dostane bir şekilde çözülebileceğini söyledi. Ayrıca, Rus şirketlerinin daha önceki engellere rağmen limana yatırım yapmaya devam etmeye hazır olduğunun altını çizdi.