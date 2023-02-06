Rusya deprem bölgesine ekip gönderiyor

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye’ye ekip gönderiyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: Deprem nedeniyle Türkiye’ye 100 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan 2 adet İl-76 uçağı gönderilmeye hazır.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov’un talimatıyla 100 kişilik arama kurtarma ekibinin Türkiye’ye gönderilmek üzere hazır duruma geçti.

Bunun için 2 adet İl-76 uçağının hazırlandığı kaydedilen açıklamada Kurenkov’un değerlendirmelerine de yer verildi.

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Kurenkov, “Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, vatandaşlarının kendilerini zor durumda bulduğu dost bir devletin yardımına her zaman hazırdır.” ifadesini kullandı.