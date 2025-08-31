Rusya Devlet Başkanı Putin, Tianjin’de

PUTİN’İN TİANJİN ZİYARETİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi için Çin’in kuzey bölgesindeki Tianjin kentine ulaştı. Havalimanında, Çinli yetkililer tarafından karşılanan Putin, zirvenin detayları ve işbirliği konuları hakkında görüşmeler gerçekleştirecek.

ZİRVENİN TEMEL HEDEFLERİ

Bu önemli toplantıda, üye ülkelerin ekonomik işbirliğini artırma, güvenlik konularında ortaklıklar kurma ve uluslararası ilişkileri güçlendirme gibi stratejilere odaklanması bekleniyor. Putin’in ziyareti, bölgesel istikrarı sağlamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÇİN-RUS İLİŞKİLERİ

Tianjin’deki zirve, Çin ve Rusya arasındaki kıdemli ilişkileri daha da güçlendirme amacı taşıyor. Zirve sırasında, çeşitli anlaşmaların imzalanması ve ortak projelerin duyurulması bekleniyor. Bu buluşmalar, iki ülkenin stratejik işbirliğini derinleştirme arzusunu yansıtıyor.