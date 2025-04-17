Rusya, Dijital Varlıkları Yeniden Değerlendiriyor

RUSYA DİJİTAL VARLIKLAR BELİRSİZLİĞİNİ GİDERİYOR

Rusya, uluslararası yaptırımların etkisini azaltmak amacıyla dijital varlıklar üzerindeki politikalarını gözden geçiriyor. Son dönemlerde gerçekleşen hesap dondurmaları, yerel stablecoin geliştirme fikrini güçlendiriyor. Maliye yetkilileri, bu adımın ülkedeki ekonomik ve dijital bağımsızlık hedeflerine önemli katkı sağladığını dile getiriyor.

STABLECOIN İHTİYACI ARTIYOR

Rusya Maliye Bakanlığı’nın mali politika departmanı müdür yardımcısı Osman Kabaloev, yaptırım gelişmeleri sonrasında ülkenin kendi stablecoinini geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Kabaloev, “Deneysel yasal rejim kapsamında stablecoin kullanımına kısıtlama getirmiyoruz. Ancak Tether gibi varlıkların kullanımının risk oluşturabileceği görüldü. Bu durum, benzer şekilde başka para birimlerine de sabitlenebilecek yerel araçların geliştirilmesini gündemimize almamız gerektiğini gösteriyor.” şeklinde konuştu. Yaptırım uygulanan çeşitli kripto borsalara ait cüzdanların dondurulması, bu yerel stablecoin fikrinin önemini artırıyor.

DÖVİZ VE YENİ MEVZUAT PLANLARI

ABD makamlarının, 6 Mart’ta Garantex borsasına yönelik olarak yaptıkları suçlamalar çerçevesinde cüzdanları dondurması, özellikle Tether’in 27 milyon dolar değerindeki varlıklarının durdurulması, Rusya’daki finansal çevrelerde kaygı yarattı. Böylece dış müdahaleler karşısında daha bağımsız bir dijital para arayışı hız kazanmış durumda. Moskova yönetimi ayrıca, kripto varlıklarla ilgili mevzuatı güncelleyerek bunları mülk olarak tanımlama çabalarına da yöneliyor.

Rusya Sivil Odası üyesi Evgeny Masharov, 20 Mart’ta cezai işlemlerden el konulan varlıkları kapsayan bir devlet kripto fonu oluşturma fikrini gündeme getirdi. Bu fon önerisi ve yeni düzenleme girişimleri, ülkenin dijital varlıklar üzerindeki kontrolünü artırırken, aynı zamanda ekonomik yaptırımlara karşı koruma mekanizmaları oluşturmaya yönelik bir adım teşkil ediyor.

KÜRESEL PİYASADA HIZLI BÜYÜME

Küresel stablecoin piyasası, 2025 yılı başında 200 milyar doları aşarak hızlı bir büyüme kaydetti. Piyasa raporlarına göre, aktif stablecoin cüzdanlarının sayısı son bir yılda yüzde 50’den fazla artış gösterdi. 2024 yılında bot kullanımının artışıyla birlikte stablecoinlere olan talep yükselmiş durumda ve toplam stablecoin hacmi 27.6 trilyon dolara ulaşarak uluslararası ödeme devlerinin toplam hacmini yüzde 7.7 oranında geride bıraktı. Rusya’daki dijital para çalışmalarının, bu küresel büyüme dalgası içinde nasıl bir yer alacağı dikkatle izleniyor.