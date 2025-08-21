Haberler

Rusya Dışişleri Bakanı Görüşmeye Hazır

UKRAYNA İLE GÖRÜŞME HAZIRLIĞI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Moskova’da Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya gelen Lavrov, düzenlenen ortak basın toplantısında Ukrayna konusunu ele aldı. Lavrov, 2022 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen müzakerelerde mutabık kalınan güvenlik garantileri ilkelerinin Moskova tarafından desteklendiğini belirtti. Bununla birlikte, Ukrayna’nın sürdürülebilir ve uzun vadeli bir çözüme ilgi duymadığını ifade etti.

ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ İÇİN ÖNEMLİ İLERLEMELER

Lavrov, Alaska’da düzenlenen Rusya-ABD zirvesinde, Ukrayna’daki çatışmanın çözümüne yönelik sınırların belirlenmesi konusunda önemli gelişmeler kaydedildiğini aktardı. Avrupa ile Ukrayna’nın tutumlarının, ABD Başkanı Donald Trump’ın çabalarını engellemeye yönelik olduğunu dile getiren Lavrov, Rusya ve ABD’nin liderlerinin anlaşılan doğrultuda çalışmaya devam ettiğini söyledi. Lavrov ayrıca, tartışılması gereken konuların iyi bir şekilde hazırlanması halinde Putin’in Zelenskiy ile görüşmeye hazır olduğunu da vurguladı.

Hayvan Pazarı Yeniden Açıldı

Van'da şap hastalığı nedeniyle kapatılan hayvan pazarı, aşılama sonrası tekrar açıldı. Tarım ve Orman İl Müdürü, aşı oranının %97'ye ulaştığını duyurdu.
Edirne Valisi Sezer, Gülce’ye park

Edirne'de Vali, 5 yaşındaki Gülce'nin isteği üzerine köye çocuk parkı ve halı saha yapılacağını duyurdu, böylece köydeki tüm çocukların mutluluğunu artırmayı hedefliyor.

