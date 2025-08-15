Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Tahmin Yapmaz

GÖRÜŞMENİN SONUCU HAKKINDA TAHMİN YAPMIYORUZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yapacağı görüşmenin olası başarısızlık ihtimaline dair açıklamalarda bulundu. Anchorage, Alaska’da basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, “Hiçbir zaman sonuca dair tahmin yapmaya çalışmıyoruz. Ancak tartışmaya katkıda bulunacak argümanlarımız var ve tutumumuz net” dedi.

ÖNEMLİ İLERLEMELER KAYDEDİLDİ

Lavrov, Trump’ın görüşmenin başarısız olma olasılığının yüzde 25 olduğu yönündeki açıklamasına atıfta bulunarak, “Biz hiçbir zaman sonuca dair öngörüde bulunmaya ya da tahmin yapmaya çalışmıyoruz. Ancak tartışmaya katkıda bulunacak argümanlarımız var ve tutumumuz net. Bunu sunacağız” şeklinde konuştu. Lavrov, aynı zamanda, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Moskova’ya yaptığı ziyaretlerde kaydedilen önemli ilerlemeleri de vurguladı. “Başkan Putin, Trump’ın adına Witkoff’un bu gerçeğe değindiğini belirtti. Umarım bu verimli diyaloğu sürdürebiliriz” ifadelerini kullandı.