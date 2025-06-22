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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’yi kınadı

RUSYA, ABD’NİN İRAN’A YÖNELİK SALDIRILARINI KINIYOR

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran’daki nükleer tesislere düzenlediği saldırıları sert bir dille kınıyor. Bakanlık, açıklamasında ABD’nin bu tür saldırılarını işaret ederek, “Sorumsuzca kararlarla İran’ı hedef almak uluslararası hukukun ihlalidir” ifadelerine yer verdi.

ORTA DOĞU’DA ÇATIŞMA RİSKİ ARTIYOR

Açıklamada ayrıca, Orta Doğu’daki çatışma riskinin önemli ölçüde arttığına dikkat çekiliyor. “Siyasi ve diplomatik yola dönmenin koşullarını yaratmak üzere çabaları artırmak için saldırganlığın sona erdirilmesi çağrısını yapıyoruz” deniliyor.

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