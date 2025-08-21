Rusya, Donetsk’te Savaşın Geleceğini Belirliyor

ALASKA’DAKİ ZİRVEDEKİ SONUÇLAR

Alaska’daki zirveden çıkan en dikkat çekici sonuç, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donetsk bölgesinin geri kalanını teslim alması durumunda, Ukrayna’daki savaşı mevcut cephe hattında durdurma niyetinde olduğudur. Rusya, Donetsk bölgesinin başkenti de dahil olmak üzere, bu bölgenin yaklaşık %70’ini kontrol altında tutuyor. Son on yılda devam eden çatışmaların merkezi olan Donetsk ve komşusu Luhansk, bölgenin kritik önemini gözler önüne seriyor. Rusya’nın Donetsk’i tamamen ele geçirmesi, uluslararası arenada bu bölge üzerindeki tanınmamış hak iddialarını pekiştirecek ve Rusya’nın daha fazla askeri kayıp vermesinin önünü kesecektir. Ukrayna’nın Donetsk’in batısına çekilmesi ise, yeni bir mülteci akınına yol açmasının yanı sıra, Rusya’nın ilerleyişine karşı oluşturulmuş bir siperin düşmesi anlamına gelecek.

DONETSK’İN STRATEJİK ÖNEMİ

Bu haberde Donetsk bölgesinin neden bu kadar kritik olduğu ele alınıyor. Reuters’ın tahminlerine göre, Ukrayna halen Donetsk’te yaklaşık 6.600 km²’lik alanı elinde tutuyor. Yerel yetkililerin yakın zamanda yaptığı açıklamalara göre, bölgedeki yaşam alanı yaklaşık çeyrek milyon kişi tarafından sürdürülüyor. Kramatorsk, Sloviansk, Konstantinovka ve Druzhkivka gibi önemli kent merkezleri, bu bölgedeki yaşamın sürdürülmesinde kilit rol oynuyor. Donbas bölgesi, Ukrayna’nın ana sanayi merkezi olmasına rağmen, savaş dolayısıyla ciddi ekonomik kayıplara uğramış durumda. Oxford Üniversitesi’nden Dr. Marnie Howlett, “Gerçek şu ki, [kara] mayınları nedeniyle bu kaynaklara muhtemelen en az on yıl boyunca erişilemeyecek” diyor. “Bu topraklar tamamen yok edildi; bu şehirler tamamen dümdüz edildi.”

SAVUNMA HATLARI VE GELECEK TAHMİNLERİ

ABD merkezli Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW), Donetsk’in batısında uzanan “kuvvetlendirilmiş savunma hattı”ndan bahsediyor. Raporlara göre, “Ukrayna son 11 yılını bu kuşağı güçlendirmek, önemli bir savunma sanayi ve savunma altyapısı kurmak için zaman, para ve çaba harcayarak geçirdi.” Bu hat, Ukrayna’nın askeri savunmasının önemli bir parçası olmasının yanı sıra, bölgedeki arazi yapısı da savunma için zorluklar içeriyor. Nick Reynolds, “Arazi savunmaya uygun, özellikle de Ukrayna hattını destekleyen Chasiv Yar tepesi” olduğunu belirtiyor. Ancak, “Donbas’ın ve genel olarak Doğu Ukrayna’nın topoğrafyasına bakarsanız, arazi genel olarak Ukraynalıların lehine değil” diye ekliyor.

BARIŞ ANLAŞMASI VE OLASI SONUÇLAR

Batı Donetsk yaklaşık 1.100 km uzunluğundaki cephe hattının sadece küçük bir parçası olmasına rağmen, bu yaz en yoğun Rus saldırılarına sahne oldu. Moskova, kara kuvvetlerini farklı yönlere yönlendirseydi, ilerleme sağlanıp sağlanamayacağını değerlendirmek güç. Ancak, Nick Reynolds, savaşın gereği olan savunma hazırlıklarının uzun bir süreç alacağını ve derin savunma mevzilerinin kurulması gerekeceğini vurguluyor. Teorik olarak, bir barış anlaşması durumunda Ukrayna’nın hatlarını daha batıya taşıyabileceği de ancak bunun zorluklar içerdiği unutulmamalıdır. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, Rusya’nın Donbas’tan vazgeçme karşılığında bir ateşkes önerisini reddedeceklerini belirtmiş ve bölgenin gelecekteki saldırılar için önemli bir üs olabileceğini savunmuştur.