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Rusya Ekonomisi Soğuma Döneminde

EKONOMİK DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, 2023 ve 2024 yıllarında Rus ekonomisinin hızlı bir büyüme gösterdiğini ancak “Artık Rus ekonomisi soğuma dönemine girdi. Şimdi görev, soğuma dönemini akıllıca atlatmak” ifadesi ile bu durumu özetliyor. Reşetnikov, başkent Moskova’da Rusya Federasyon Konseyi’nde düzenlenen toplantıda ekonomiye ilişkin değerlendirmeler yaptı.

TUKETICI TALEP VE ÜRETİM DÜŞÜŞÜ

Reşetnikov, Rusya’da tüketici talebinin büyümesinin yavaşladığını dile getirerek, giderek daha fazla sektörde üretim düşüşü yaşandığını belirtti. Hane halkı gelirlerindeki artışın artan tasarruflara yönlendirildiğini vurgulayan bakan, “İstatistikler enflasyonda gözle görülür bir yavaşlama olduğunu gösteriyor” dedi. Ekonominin önceki yıllarda hızlı bir büyüme kaydetmesinin ardından şimdi soğuma dönemine girdiğini ifade etti.

MERKEZ BANKASI’NIN FAİZİ ARTIRMA KARARI

Rusya Merkez Bankası, enflasyondaki artış sebebiyle 2024 yılı Ekim ayında politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 21’e çıkardı. Bu oran, en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Rus yetkililer, savaş koşullarının etkisiyle savunma sanayisinde artan üretimin ekonomiyi fazlasıyla ısıttığını ve 2025 yılında soğuma sürecinin başlayacağı öngörüsünde bulunduklarını belirtti.

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