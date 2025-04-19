Rusya, Esad’ın İadesini Reddetti

RUSYA, BEŞAR ESAD’IN İADESİNİ REDDETTİ

Rusya’nın, Suriye’nin eski Devlet Başkanı Beşar Esad’a yönelik iade talebini kabul etmediği açıklandı. Bu karar, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden düzenlenmesi amacı doğrultusunda gerçekleştirilen diplomatik görüşmeler sonucunda alındı.

MEDYA VE SİYASİ FAALİYETLERDEN UZAK DURMA ŞARTI

Rusya’nın Irak Büyükelçisi Alperus Kotraşev, “Beşar Esad’ın Moskova’da kalabilmesinin şartlarından biri, her türlü medya ve siyasi faaliyetten uzak durmasıdır. Şu ana kadar bu koşulların ihlal edildiğine dair bir bulguya rastlanmamıştır” şeklinde bir açıklama yaptı. Kotraşev, Esad ve ailesine sığınma hakkının doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in emriyle verildiğini ve bu kararın değişmeyeceğini belirtti.