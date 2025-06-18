Rusya Federasyonu Veterinerlik Yetkilileri Ziyaret Etti

VETİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI TOPLANTISI

Rusya Federasyonu’ndan gelen Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözetim Federal Servisi temsilcileri, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nü ziyaret etti ve iki ülke arasındaki bitkisel ürün ticareti üzerine ayrıntılı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Bu önemli programa, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanı Erhan Demir, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve ilgili teknik personel katıldı.

TOPLANTININ GÜNDEMİ

Toplantıda, iki ülke arasında gerçekleştirilen tarım ürünleri ithalat süreçleri ve bunlara ilişkin uygulanan kriterler ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Özellikle Türkiye’nin Trakya bölgesinden ihraç edilen meyve, sebze ve tahıl ürünlerinin kalite kontrolleri, karantina önlemleri ve laboratuvar analiz süreçleri üzerinde de duruldu.

RUS HEYETİNİN İLGİSİ

Rus heyet, uygulanan prosedürleri yerinde görmek ve süreci daha yakından izlemek amacıyla Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün teknik sunumlarını inceledi. Yetkililer, böyle buluşmaların ticari ilişkileri geliştirdiğini ve tarımsal güvenlik açısından son derece önemli olduğunu belirtti.