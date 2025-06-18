Rusya Federasyonu Yetkilileri Tarım Ziyareti

RUSYA VE TÜRKİYE ARASINDAKİ TARIM TİCARETİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Rusya Federasyonu Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözetim Federal Servisi yetkilileri, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde iki ülke arasındaki bitkisel ürün ticareti hakkında kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Ziyarete, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanı Erhan Demir, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve ilgili teknik personel katıldı. Rusya Federasyonu Federal Servis temsilcileri de toplantıya dahil oldu.

TOPLANTININ GÜNDEMİ

Toplantının temel gündemi, iki ülke arasında tarım ürünleri ithalat süreçleri ve uygulanan kriterler oldu. Türkiye’nin özellikle Trakya bölgesinden ihraç edilen meyve, sebze ve tahıl ürünleri üzerinde yürütülen kalite kontrolleri, karantina önlemleri ve laboratuvar analiz süreçleri detaylı bir şekilde ele alındı. Rus heyet, yerinde gözlem yapmak ve süreci daha yakından takip etmek amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün teknik sunumlarını inceledi.

İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ

Yetkililer, bu tür temasların ticari ilişkilerin gelişimine katkıda bulunduğunu ve tarımsal güvenlik açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Tarım ürünleri ticareti, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlü bir temelini oluşturuyor.