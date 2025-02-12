Rusya Fogel’i Serbest Bıraktı, Trump Memnun

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, Rusya’nın 2021 yılından bu yana cezaevinde tutulan ABD vatandaşı Marc Fogel’i “iyi niyet göstergesi” olarak serbest bıraktığını duyurdu. Bu gelişme, iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI AÇIKLAMA YAPTI

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Fogel’in serbest bırakılmasıyla ilgili yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. Waltz, “2021 yılından bu yana Rusya’da tutuklu bulunan ABD vatandaşı Fogel serbest bırakıldı” ifadesini kullandı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile birlikte Rusya’dan ABD’ye doğru yol aldığını aktardı. Bu durum, uluslararası ilişkilerde karşılıklı adımların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.