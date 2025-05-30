Rusya, fosil yakıtlarla savaşı finanse ediyor

Rusya, yurt dışına yaptığı fosil yakıt satışlarıyla, Ukrayna’daki savaşını finanse etmeye devam ediyor. 2022’nin Şubat ayında işgalin başlamasıyla birlikte, Rusya’nın hidrokarbon ihracatından elde ettiği gelir, Ukrayna’nın müttefiklerinden aldığı yardımların üç katında. BBC’nin analizlerine göre, Ukrayna’nın Batılı müttefikleri Kiev’e sağladıkları ekonomik destekten daha yüksek bir miktarı Rusya’ya ödeme yaparak destek olmuş oldu. Ukrayna savaşını finanse eden Rusya’nın gaz ve petrol satışları, Moskova’nın savaş makinesinin işleyişini sağlıyor. Rusya’nın devlet gelirlerinin üçte biri bu enerji kaynaklarından elde ediliyor ve ihracatın yüzde 60’ı da bu iki üründen geliyor.

RUSYA’YA YAPTIRIMLAR VE ETKİLERİ

İşgal öncesinde, Ukrayna’nın müttefikleri Rus hidrokarbonlarına yaptırım uygulama kararı almıştı. ABD ve İngiltere, Rus petrol ve gazına yasaklar getirmiş, Avrupa Birliği (AB) ise deniz yoluyla taşınan ham petrole yaptırım uygulamıştı, ancak gaza yönelik bir sınırlama yapılmamıştı. İşgalin başlangıcından 29 Mayıs’a kadar Rusya’nın fosil yakıt ihracatından elde ettiği gelir 973 milyar dolara ulaşmış durumda. Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi (CREA) verilerine göre, bunun yaklaşık 260 milyar doları yaptırım uygulayan ülkelerden geliyor. AB üyesi ülkeler, doğrudan boru hatları ile Rusya’dan gaz almaya devam ettiler. Ukrayna, Ocak ayında bu geçişi kesmesine rağmen, Macaristan ve Slovakya’ya Rus ham petrolü ulaşmayı sürdürdü.

GELİRLERİN DÜŞÜYOR GİBİ GÖRÜNMESİ

AB’nin attığı adımlara rağmen, 2024 yılında Rusya’nın fosil yakıtlardan elde ettiği gelir, 2023 yılına göre yalnızca yüzde 5 düştü. İhracat hacminde de yüzde 6’lık bir azalma görüldü. Geçen yıl ham petrol ihracatından elde edilen gelir ise yüzde 6 artmış durumda. CREA verilerine göre, Rusya’nın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatının yarısı AB ülkelerine yapılıyor. AB’nin Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, “Henüz en etkili yaptırımları uygulamadık” ifadelerini kullanıyor. Bazı üye ülkelerin ucuz gaz ve petrol alma kaygılarına dikkat çekiyor.

YAPTIRIMLAR VE YASAL BOŞLUKLAR

Ayrıca, Rusya’nın ihraç ettiği petrolün bir kısmı başka ülkelerde işlenip buradan Batı pazarına girmekte. CREA, Türkiye ve Hindistan’daki bazı rafinerilerin Rus petrolünü işleyerek, yaptırım uygulayan ülkelere işlenmiş ürün sağladığını iddia ediyor. Hindistan hükümeti ise bu raporu Hindistan’ın itibarını zedelemek için yanıltıcı bir çaba olarak niteliyor. CREA’dan analist Vaibhav Raghunandan, “Yaptırımların etkili bir şekilde uygulanması mümkünken, kimse bunu değiştirecek adımları atmıyor” diyor. Uzmanlar, Batılı hükümetlerin Kremlin’in gelirlerini kesecek araçlara sahip olduğunu savunuyor.

ENERJİ BAĞIMLILIĞININ SONUÇLARI

Rusya’nın eski Enerji Bakanı Yardımcısı ve Putin muhalifi Vladimir Milov, yaptırımların daha etkili olması gerektiğini savunuyor. Uzmanlar, Trump’ın “OPEC petrol fiyatlarını düşürürse Ukrayna’daki savaş bitecek” düşüncesinin doğru olmadığını belirtiyor. Raghunandan, Rusya’nın ham petrol üretim maliyetlerinin OPEC ülkelerinden düşük olduğunu ifade ederek, Suudi Arabistan’ın bu öneriyi kabul etmesinin imkansız olduğunu ekliyor. Rosner, Batı’nın Rus hidrokarbonuna olan bağımlılığının, enerji piyasalarında ve uluslararası ilişkilerde sorunlar yaratabileceğini vurguluyor. “Saldırgan tarafı kınıyor, direnen tarafı destekliyoruz ama aynı zamanda saldıran tarafı mali olarak destekliyoruz” diyor.